ByoBlu ha scelto di mandare in onda il format per la pace di Santoro su un proprio player invece che, come richiesto dallo spirito della serata, via Youtube

Pace Proibita di Santoro, ByoBlu non sta utilizzando Youtube per trasmettere ma un suo player

Nella giornata di oggi si è accesa una polemica che – nonostante il chiarimento di oggi pomeriggio fatto da Santoro stesso sotto il post di Scanzi in merito alla questione – continua a tenere banco sui social. Commentando l’evento per la pace in streaming organizzato da Michele Santoro, infatti, non mancano i commenti che fanno notare come Santoro sia finito su ByoBlu a fare la «propaganda di Lavrov». Le cose non stanno così se si considera che – come specificato sul portale Produzionidalbasso che è stato utilizzato per creare la campagna di raccolta fondi che ha permesso di organizzare l’evento – si legge che «qualunque radio, emittente televisiva o canale social potrà liberamente trasmettere la nostra iniziativa che sarà autofinanziata con il crowdfunding».

Chiusa questa questione, però, è importante notare come ByoBlu – scegliendo di trasmettere l’evento – stia comunque tradendo lo spirito della serata.

ByoBlu trasmette Santoro su un proprio player

Le indicazioni date in corso di organizzazione della serata erano chiare: utilizzare il link Youtube per trasmettere l’evento così da poter registrare tramite quell’unico contenitore gli ascolti realizzati dall’evento. Youtube, sostanzialmente, è stato individuato da Santoro come garante della libertà a cui si è aspirato nell’organizzare questo evento e nel renderlo libero e aperto alla trasmissione per qualsiasi televisione o canale a prescindere dall’appartenenza politica.

Scegliendo di utilizzare un altro player che non sia Youtube, Byoblu rovina lo spirito della serata (sfruttando il format per condurre gli ascoltatori sul proprio canale).