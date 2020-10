La bufala di Vincenzo De Luca rinchiuso nel bunker di Salerno

Leggi, verifica. Pubblica. Sono tre regole fondamentali che si uniscono a un motto: se la notizia è troppo clamorosa, probabilmente è falsa. Ma questo non è servito e nel giro di poche ore è diventata virale la storia (falsa) del bunker De Luca. Secondo la narrazione di alcuni quotidiani e siti di informazione, il Presidente della Regione Campania vivrebbe rinchiuso, da circa due settimane, in un bunker a Salerno. Una fake news smentita dall’esposizione mediatica dello stesso Vincenzo De Luca che, spesso e volentieri, compare in diversi province campane, oltre alle consuete e quotidiane dirette sociale per fare il punto sulla situazione Covid.

A smentire questa irrefrenabile voce circolata nella giornata di martedì 20 ottobre è stato lo stesso quotidiano che aveva riportato inizialmente la notizia. Si tratta de Il Mattino che, nella giornata di oggi (mercoledì 21 ottobre) ha pubblicato una rettifica rispetto all’informazione (errata) pubblicata nella giornata di ieri. E il testo è stato condiviso dallo stesso De Luca (e non dal bunker inesistente).

«Diversi quotidiani, stamattina, rilanciano la notizia che da quindici giorni il Presidente della Regione Campania se ne starebbe rinchiuso da qualche parte in un fantomatico bunker – scrive Vincenzo De Luca su Facebook – Ovviamente, è una fake news, oltre che un’autentica idiozia, smentita dalle cronache».

Bunker De Luca a Salerno, la notizia è una bufala

La storia del bunker De Luca a Salerno è, dunque, una bufala. Ed era evidente vedendo le sue comparsate televisive, social e in alcune zone della Campania. L’unica cosa reale è l’invito: «La cosa vera e intelligente che tutti dobbiamo fare è rispettare, soprattutto in queste giornate difficili, le raccomandazioni per evitare il contagio: indossare sempre la mascherina, distanziamento, evitare assembramenti, lavare e igienizzare spesso le mani. Niente panico, ma prudenza, sempre».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Vincenzo De Luca)