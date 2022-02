No, il ministero della Difesa italiano non sta chiamando alle armi i giovani nati tra il 1990 e il 2003

Quello che vedete in questo articolo è la prassi in una situazione di pace, figuriamoci allo stato attuale delle cose. Ci sono persone che si divertono a creare messaggi – in questo caso imitando una circolare del ministero della Difesa italiano – e ad affidarli a rete e piattaforme di messaggistica attendendo, come è ovvio che sia soprattutto in un clima del genere, che si diffondano a macchia d’olio. E mentre loro si divertono, credendosi magari anche furbi, questa finta circolare chiamata alle armi Italia.

La finta circolare chiamata alle armi Italia firmata da un generale

Come si vede nel testo allegato la presunta circolare del ministero della Difesa italiano l’oggetto è la «verifica di idoneità» di tutti i giovani nati dal 1990 (che devono quindi fare 32 anni quest’anno) al 2003 (che hanno tra i 18 e i 19 anni attualmente). La richiesta è, per tutte le persone in questa fascia d’età, di presentarsi presso il distretto militare nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza o – comunque – nel distretto più vicino al domicilio.

«I soggetti – si legge nella circolare – saranno sottoposti a dei test volti a verificare l’idoneità fisiche e psichiche»: si può notare qui anche un errore grammaticale, un grande classico di presunti documenti creati a nome di questa o quella istituzione. Alla fine si legge che tutti coloro che saranno in possesso dei requisiti fisici e psichici necessari potranno essere arruolati nell’Esercito Italiano in caso di necessità. In fondo alla circolare compaiono anche nome e firma di un generale, rendendo il documento di maggiore impatto una prima e superficiale lettura.

Massima attenzione alle fake news su guerra Russia Ucraina

In un momento di massima sensibilità di tutti i popoli coinvolti più o meno direttamente nella questione è ancora più importante verificare le notizie e diffidare da qualunque contenuto giri massicciamente su social e piattaforme di messaggistica. Andando a battere in rete Generale Carmine Masiello, inoltre, è facile verificare che c’è effettivamente un militare in questo ruolo che si chiama così. Dopo le opportune verifiche – che anche i colleghi di Bufale.net hanno condotto – e alla luce degli anche degli errori che abbiamo individuato nel documento, possiamo affermare con certezza che l’Italia non sta chiamando alle armi il suo popolo.

È ragionevole – se non addirittura ovvio – che una notizia del genere verrebbe riportata dalle maggiori testate nazionali e verrebbe data in un contesto ufficiale come una diretta a reti unificate. Attualmente l’Italia sta agendo accogliendo i primi profughi provenienti dall’Ucraina e fornendo armi al paese – un decreto confermerà oggi l’entità degli aiuti – e 1.350 militari che partiranno per Ungheria e Romania.