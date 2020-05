Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia aggredito a Milano | VIDEO

Ancora un’aggressione subita da Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la Notizia è stato colpito alla testa mentre stava realizzando l’ennesimo servizio sulle piazze di spaccio a Milano. Nel video che circola sui social in queste ore non si vede il momento in cui viene aggredito dai pusher che stava inseguendo in zona Porta Venezia, ma gli istanti successivi in cui è steso al suolo e viene soccorso dai passanti, in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118.

Secondo le prime ricostruzioni – e dopo il racconto dello stesso Brumotti che si sta riprendendo dopo esser stato portato all’ospedale Niguarda di Milano – l’inviato di Striscia la Notizia sarebbe stato colpito con un bastone alla testa mentre stava realizzando il suo servizio nella zona di Porta Venezia. Un colpo che, per fortuna, non è stato violentissimo e, come dichiarato dallo stesso 39enne, non fermerà il suo lavoro. Il tutto è accaduto in pieno giorno davanti ai passanti, mentre lui – in sella alla sua bicicletta e con la telecamera in mano – stava filmando le immagini dello spaccio all’aria aperta in una delle zone centrali del capoluogo lombardo.

Brumotti aggredito a Porta Venezia (Milano)

Non è la prima volta, infatti, che Vittorio Brumotti viene aggredito mentre è intento a filmare immagini per realizzare le sue inchieste sulle piazze di spaccio in Italia per Striscia la Notizia. «Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento – ha detto lo stesso 39enne -. Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda. Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno».

(foto di copertina e video da Facebook)