New York, sparatoria in un night club di Brooklyn: almeno 4 morti

Il fuoco e i proiettili in un night club di Brooklyn. A New York si contano le vittime e i feriti: al momento, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero 4 le persone rimaste uccise della sparatoria, mentre 3 persone sarebbero state ferite in maniera grave e le loro condizioni desterebbero più di una preoccupazione.

Brooklyn, uccise 4 persone in una sparatoria in un night club

Stando a quanto riportato da Citizen, una donna e un uomo sarebbero stati visti con le manette ai polsi. La sparatoria si è verificata tra Utica e Pacific Avenue, nei pressi di un locale notturno di Brooklyn. L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino. Davanti al posto dell’incidente, dove le persone sono radunate in queste ore con la polizia di ew York che sta effettuando gli opportuni rilievi, c’è l’insegna del locale Triple A Aces. Si tratta di un luogo dove si possono affittare anche spazi per il divertimento privato e dove vengono normalmente somministrati cibo e bevande.

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato alla sparatoria.

LEGGI ANCHE > Manchester, il video dell’arresto di un uomo che ha accoltellato diverse persone