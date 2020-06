Per Flavio Briatore il governo usa il coronavirus come «assicurazione»

Flavio Briatore, ospite di Quarta Repubblica, ha affermato che il governo sta utilizzando il coronavirus come assicurazione. La puntata in cui Briatore è intervenuto è quella del 15 giugno ma, complice la condivisione dell’intervento fatta da Giorgia Meloni – che lo ha definito «da ascoltare» – dell’opinione di Briatore sul governo si sta parlando parecchio sui social. Quello che dice è da contestualizzare come risposta a una signora che racconta i problemi nel ricevere gli aiuti promessi dal governo in questo periodo di crisi causato dal Covid 19.

Meloni parla di un Briatore che «smaschera il Governo sulle promesse tradite»

Flavio Briatore smaschera il Governo sulle promesse tradite, sui tanti proclami e sul completo disinteresse nei confronti degli italiani. Da ascoltare pic.twitter.com/KVK7MPNz39 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 16, 2020



Per Giorgia Meloni quanto affermato da Briatore a Quarta Repubblica smaschera gli intenti del governo. «Non abbiamo mai avuto un governo, sono impreparati», dice l’imprenditore e dirigente sportivo. «Non hanno strategia. Qual è la strategia per uscire dalla crisi? Non è dando l’elemosina alla gente. Questa signora che abbiamo visto – afferma, indicando una donna che ha condiviso la sua storia di insoddisfazione nei riguardi del governo e dei sussidi ricevuti – a cui parliamo di miliardi e miliardi non sono arrivati i 500 euro»

Per Briatore servono «martello e cacciavite per uscire da questa situazione»

«Alle società i 24 mila euro che devono arrivare dalle banche non sono mai arrivati perché se tu avevi uno scoperto in banca, arrivano 25 mila euro e se li tenevano. Questi qui fanno proclami, ma non è successo niente», prosegue Briatore mentre in studio sfilano le foto di Villa Panphili – dove attualmente si stanno tenendo gli Stati Generali per discutere della situazione economica del paese. «Non hanno praticità, qui ci vuole il martello e il cacciavite. Questi qui è solo teoria, nel senso che sono rinchiusi in questa villa. Ma tu spiegami, dopo due mesi che dovevano decidere, in venti, venticinque, quaranta». Un riferimento al numero di giorni in cui governo, istituzioni internazionali, sindacati e associazioni di categoria stanno discutendo delle sorti economiche del paese. E che sono dieci., non «venti, venticinque, quaranta».

«Questi qui vogliono stare al governo per potere»

L’intervento con contenuti imprecisi e sovranisti che la Meloni ha scelto di condividere si conclude con la valutazione del governo da parte di Briatore: «Questi qui vogliono stare al governo per potere, degli italiani non gliene frega niente e l’hanno dimostrato mille volte. Lo dimostrano tutti i giorni. Hanno un assicurazione, che è il coronavirus, e continuano ad andare avanti con questa assicurazione. Finito.».