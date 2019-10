Tusk annuncia l’accordo sul rinvio flessibile della Brexit al 31 gennaio 2020

L’Unione Europea concederà un’ulteriore proroga al Regno Unito per procedere con l’epilogo del percorso della Brexit che, oramai, va avanti da tantissimi mesi senza mai arrivare a una soluzione finale. L’annuncio do questo rinvio flessibile al 31 gennaio 2020 è stato dato su Twitter dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk che anticipa il comunicato ufficiale che uscirà nel corso della mattinata, al termine dei lavori e degli incontri.

«L’Unione Europea a 27 ha concordato di accettare la richiesta del Regno Unito di una estensione della Brexit fino al 31 gennaio 2020 – scrive il presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk, sul suo profilo Twitter -. La decisione dovrebbe essere formalizzata attraverso una procedura scritta». Alla fine, come divenuto prevedibile negli ultimi giorni, anche le istituzioni europee hanno deciso di dare vita a questa ulteriore proroga sulla Brexit.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019