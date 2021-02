E se i brand di moda si spostassero su OnlyFans fornendo contenuti esclusivi a pagamento?

Siamo nel pieno delle Fashion Week nel mondo: domani la Fashion Week di Londra, con tutti gli eventi trasmessi in streaming, darà il cambio a quella di Milano – che terminerà il 1° marzo e che prevedrà anche alcuni eventi con pubblico -. La Settimana della Moda di Milano darà a sua volta il cambio a quella di Parigi, dal 1° al 9 marzo con eventi tutti in streaming. Tra le piattaforme più in voga in questo ultimo periodo e sicuramente tra quelle che stanno subendo maggiori trasformazioni c’è OnlyFans, cui la moda si sta sempre più avvicinando. Da quando è stato creato, OnlyFans ha accresciuto di molto gli utenti – se a dicembre 2019 ce n’erano 17 milioni, ora siamo a quota 100 – e, seppur inizialmente popolato da chi è alla ricerca di contenuti per adulti, basta davvero poco per cambiarne le sorti. Che influencer e brand della moda e non solo decidano di aprire un profilo, tanto per cominciare, attuando una migrazione del mondo della moda su OnlyFans.

Dalla musica alla moda su OnlyFans

OnlyFans è un mondo vasto che ai più è conosciuto per la presenza di sex workers che forniscono contenuti a pagamento, dicevamo, ma sta diventando molto altro soprattutto a partire dagli Stati Uniti. Non mancano musicisti e cantanti che promuovono la loro musica – si vedano Cardi B, The Dream e Swae Lee – ma anche influencer nell’ambito fitness, che a pagamento forniscono i loro allenamenti o, ancora, drag queen che mostrano e spiegano come realizzare i loro complicatissimi make up. L’ingresso del mondo della moda su OnlyFans potrebbe essere segnato da Rebecca Minkoff – brand di moda Usa che quest’anno ha sfilato alla Fashion Week di New York – che ha deciso di collaborare con OnlyFans andando a pubblicare a pagamento contenuti extra e dietro le quinte relativi alla sua ultima collezione. Un apripista, considerato che di moda su OnlyFans ancora non se n’è vista, e che Minkoff è determinato a ottenere tutti i vantaggi del caso – come ha dichiarato al Bof -: «Entrare su OnlyFans ci fornisce un nuovo modo per far leva sulla nostra fan base fedele, e fornire contenuti esclusivi che altrimenti non potrebbero essere disponibili su altre piattaforme».

Quello che prima era gratis ora sarebbe a pagamento

Cosa significa il fatto che celebri marchi di moda approdino su OnlyFans? Che quello che prima era gratis – tra reels, TikTok e storie di Instagram – ora potrebbe essere a pagamento, complice anche la fruizione sempre più obbligatoriamente digitale degli eventi cui stiamo assistendo già nelle settimane della moda in corso in tutto il mondo. Tutto sembra andare nella direzione della creator economy, quella strategia che viene attualmente messa già in atto su Twitch e che prevede la creazione di una community di persone disposte a pagare per avere a disposizione una serie di contenuti esclusivi. Per la moda è imperativo, durante la pandemia, cercare nuovi modi di mantenere i contatti con i propri clienti e di averne di nuovi. Rebecca Minkoff, che ha fatto il suo debutto su OnlyFans venerdì 12 febbraio – in concomitanza con l’inizio della NYFW (New York Fashion Week) – sembrerebbe fare scuola in tal senso, creando un modello da emulare.

Rebecca Minkoff OnlyFans finora

Andando a cercare l’account di Rebecca Minkoff su OnlyFans capiamo le prime fasi della strategia: i contenuti offerti sono (per ora) gratuiti. Un portavoce del marchio non ha chiarito quali siano i piani effettivi ma ha voluto sottolineare le potenzialità di guadagno sulla piattaforma seguendo il suo meccanismo, offrendo contenuti esclusivi ai follower e la possibilità di ricevere risposte ai messaggi direttamente con i creator dei brand che seguono – «cosa spesso molto difficile da fare sulle altre piattaforme a causa dei tantissimi che scrivono» -. Tutto questo rimane – per ora – oltreoceano, vediamo quanto ci metteranno i brand italiani dell’alta moda a monetizzare tramite OnlyFans, semmai decideranno di farlo.