Dopo Borgonovo la sla fa un’altra vittima nel mondo del calcio: morto l’olandese Ricksen

La Sla fa un’altra vittima nel mondo del calcio. È morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei tifosi.

Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease. — Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019

La carriera di Fernando Ricksen

Nel 2006 aveva lasciato i Rangers per trasferirsi allo Zenit in Russia, dove ha vinto un campionato, una coppa Uefa e una Supercoppa europea. La Sla gli era stata diagnosticata nel 2013. Lo scorso giugno, Ricksen aveva dato sui social gli ultimi aggiornamenti non positivi sulla sua condizione di salute: «Il 28 giugno terrò la mia ultima serata di beneficenza. Per me sta diventato molto difficile andare avanti», aveva scritto l’olandese. «Facciamola diventare una grande serata. Un saluto, Fernando». Ricksen aveva infatti creato una fondazione a suo nome per aiutare economicamente i malati di Sla. Ricksen lascia sua moglie Veronika e sua figlia Isabella. «Siamo tutti distrutti dalla morte di Fernando. Ha combattuto coraggiosamente contro una terribile malattia e i nostri pensieri sono per la sua famiglia», sono le parole di cordoglio di Stewart Robertson, ad dei Rangers. «Fernando -ha aggiunto- non sarà mai dimenticato dai suoi compagni di squadra e dai tifosi dei Rangers. Il suo posto nella nostra storia è assicurato». Il club scozzese ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter un videotributo a Ricksen.

Fernando Ricksen 1976-2019 pic.twitter.com/urKJAkfQVk — Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019

Borgonovo e gli altri: i calciatori morti per sla

Quello di Ricksen è solo l’ultimo nome di una lunga lista di calciatori morti per sla. In Italia la prima vittima risale al 1973: si tratta di Armando Segato, ex centrocampista di Cagliari e Fiorentina. Nel 1984 morì invece Fulvio Bernardini, ex centrocampista di Lazio, Roma e Inter. Le altre vittime furono Giorgio Rognoni, Albano Canazza, Gianluca Signorini, Adriano Lombardi e Paolo List.

Il 27 giugno 2013 si spense invece a Firenze Stefano Borgonovo. L’attaccante di Como, Fiorentina, Milan e Pescara è divenuto il simbolo della lotta alla sla: nel 2008 fondò la Fondazione Stefano Borgonovo Onlus, a sostegno della ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DAL PROFILO TWITTER DEI GLASGOW RANGERS]