Cos’è il bonus pc da 500 euro e chi potrà richiederlo

Dopo l’estate arriva un nuovo voucher. Lo ha annunciato la ministra per l’Innovazione Paola Pisano in un’intervista a Il Corriere della Sera. Si tratta di un bonus pc (che non è previsto solamente per l’acquisto di nuovi computer) che potrà essere richiesto, probabilmente, dal mese di settembre. Si tratta di un incentivo da 500 euro in favore delle famiglie che hanno un Isee inferiore ai 20mila euro. E servirà anche a quei cittadini che non hanno la possibilità di avere in casa una connessione a internet.

Il via libera è arrivato nella giornata di ieri dalla Commissione Europea. Per il momento non c’è ancora il testo ufficiale del provvedimento che entrerà in vigore dopo l’estate, ma Paola Pisano ha già fornito pubblicamente le linee guida sul suo funzionamento e sui requisiti che le famiglie (o i singoli cittadini) dovranno avere per poter aver accesso al voucher da 500 euro per l’acquisto di un pc, un tablet o per dotarsi di una connessione a internet.

Bonus pc, cos’è e chi lo può richiedere

Il bonus pc «permetterà alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20 mila euro di poter beneficiare, dopo l’estate, di un voucher fino a 500 euro: per accedere a servizi di connettività e disporre di un tablet o un personal computer – ha detto Paola Pisano a Il Corriere della Sera -. Questa è solo la prima fase delle misure di sostegno che il Comitato banda ultra larga da me presieduto. Abbiamo deliberato un pacchetto che prevede complessivamente 1.150 milioni di euro di contributi a favore di imprese e famiglie».

L’Isee non superiore ai 20mila euro

Nei prossimi giorni, dato che la fine dell’estate non è poi così lontana, dovrebbe essere licenziato e pubblicato il testo con tutte le linee guida per poter accedere al voucher da 500 euro che risponde al nome di bonus pc. Per il momento sappiamo che il criterio di base per poterlo richiedere è l’Isee inferiore ai 20mila euro. Siamo in attesa di conoscere tutti gli altri dettagli.

(foto di copertina: da Pixabay)