Nel dl Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale c’è anche un capitolo dedicato alla mobilità alternativa. Si fa espressamente riferimento a un incentivo, cosiddetto bonus bicicletta, che permetterà a molti italiani di acquistare – senza rottamazione – un nuovo mezzo di locomozione green (anche quelli a pedalata assistita o elettrici) nel corso di tutto il 2020. Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato tutti i dettagli e chiarimenti su chi può richiederlo e su come funziona.

Il bonus bicicletta, innanzitutto, si pone davanti a uno spettro commerciale più ampio: l’incentivo, infatti, è stato esteso anche per l’acquisto di monopattini (anche elettrici), hoverboard e segway: «Si tratta di un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture».

Bonus bicicletta, come funzionano i rimborsi

Il tutto si snoda in due fasi. La prima è partita lo scorso 4 maggio (con l’acquirente che dovrà chiedere allo Stato il rimborso del 60% della spesa effettuata, comunque non superiore ai 500 euro), mentre la seconda entrerà in vigore non appena sarà messa a punto e diventerà operativa l’applicazione web (con i cittadini che acquisteranno il mezzo a un prezzo già scontato del 60%, sarà poi lo Stato a risarcire direttamente l’esercente). Due date differenti con modalità di erogazione e richiesta del bonus bicicletta diverse.

Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.

(dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

I prodotti che rientrano nell’incentivo

Come detto, il bonus bicicletta (anche per quelle usate) è aperto anche ad altri mezzi di locomozione come:

biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;

nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; handbike nuove o usate;

nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica , di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);

, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway); servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Chi può usufruirne

«Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)».

