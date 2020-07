Arriva l’annuncio di Bolsonaro: «Sono positivo al coronavirus». Dopo i dubbi di oggi arriva la conferma dal diretto interessato. Secondo i medici il momento in cui il presidente brasiliano ha contratto il virus potrebbe essere una festa a casa dell’ambasciatore in cui – come testimoniano fotografie dell’evento – nessuno dei presenti indossava la mascherina.

LEGGI ANCHE >>> Bolsonaro con i sintomi del coronavirus e quella festa a casa dell’ambasciatore Usa senza mascherine

Jair Bolsonaro ha il coronavirus

Questa mattina aveva comunicato di avere tutti i possibili sintomi legati al coronavirus e poco fa è arrivata la conferma durante un’intervista. Dalla febbre all’infezione delle vie respiratorie, Bolsonaro ha cominciato ad avere tutti i sintomi del virus in seguito a una festa. Dopo una serie di indagini approfondite è emersa la diagnosi: Bolsonaro ha il coronavirus. L’ostentata sicurezza che mostrano il presidente brasiliano e tutti colui che lo circondano nella fotografia che ha fatto il giro del mondo e il fatto di non portare mascherine nonostante la situazione di estrema difficoltà del Brasile e la logica lo prevedessero è costata cara al presidente brasiliano.

La catena di contagio di Bolsonaro

Cosa succede adesso? Sarà necessario verificare tutti i contatti del politico negli scorsi 14 giorni. Le persone con cui è entrato in contatto dovranno sottoporsi a tampone per verificare il proprio stato di salute. Tra le persone da tenere sotto controllo, ovviamente, quelle che sono con lui nella foto scattata il 4 luglio a casa dell’ambasciatore Usa in Brasile – proprio a partire da quest’ultimo. Nella foto si vede il presidente che abbraccia Ernesto Araújo, ministro degli Esteri, mentre accanto ci sono Walter Sousa Braga Netto, Fernando Azevedo e Silva, Luis Edoardo Ramos Pereira. Alle spalle dio Bolsonaro anche una serie di collaboratori. Lo stato di salute del presidente del Brasile è precipitato proprio il giorno dopo questo incontro privo di dispositivi di protezione.