Jair Bolsonaro nega di essere positivo al Coronavirus e fa il gesto dell’ombrello

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sembra non essere positivo al test del coronavirus. Il primo tampone (in attesa di una seconda controanalisi), secondo la stampa brasiliana, aveva confermato il contagio per il capo di stato verdeoro, dopo che nei giorni scorsi lo stesso esito era stato annunciato dopo un test effettuato su un membro del suo staff. Sabato scorso aveva incontrato anche Donald Trump a Mar-a-lago. La notizia è stata riportata dai principali media brasiliani. Secondo quanto riferito, lo staff medico della presidenza era in attesa della controprova prima di divulgare la notizia in via ufficiale.

EDIT: In un secondo momento, il presidente del Brasile ha comunicato di essere risultato negativo al test del coronavirus e ha fatto il gesto dell’ombrello per salutare la notizia, pubblicando la fotografia sui social network

Bolsonaro e il coronavirus, l’attesa della controprova

Nei giorni scorsi il capo delle comunicazione di Bolsonaro, Fabio Wajngarten, era risultato positivo al coronavirus. Avevano fatto discutere alcune dichiarazioni del presidente del Brasile in cui parlava del Coronavirus come di una «piccola crisi che non è davvero ciò che i grandi media propagano». Poi aveva proseguito: «il potere distruttivo di questo virus è sovradimensionato, forse viene potenziato anche per motivi economici».

C’è ancora incertezza su quanto sia potuto accadere. Occorrerà valutare la procedura a cui sottoporre anche il presidente americano Donald Trump: quest’ultimo aveva cenato con il presidente brasiliano Bolsonaro nella tenuta di Mar-a-Lago. Già nei giorni scorsi, l’inquilino della Casa Bianca aveva avuto contatti con persone risultate successivamente positive al coronavirus.

Bolsonaro, nei giorni scorsi, aveva minimizzato sulla pericolosità del coronavirus, rifiutandosi di prendere misure più stringenti per contenere il contagio che era arrivato anche in America Latina. Intanto, in attesa di conferma, il presidente brasiliano ha cancellato un impegno in agenda previsto per la giornata di oggi.

