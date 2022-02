Bollette, il Belgio riduce l’Iva dal 21 al 6% fino al 1° luglio

Il governo del Belgio ha approvato una temporanea riduzione dell’Iva sulle bollette di luce e gas dal 21 al 6 per cento. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Il provvedimento in vigore dal primo marzo al primo luglio è stato annunciato assieme a una generale riforma delle accise sull’elettricità e il gas naturale sulla quale stanno lavorando i ministri delle Finanze, Vincent Van Peteghem, e dell’Energia, Tinne Van der Straeten. Tra le misure d’urgenza c’è anche la proroga fino al 30 giugno della tariffa sociale, un meccanismo di agevolazioni che riguarda il 20 per cento più vulnerabile delle famiglie belghe. I titolari di un contratto di fornitura residenziale di luce e gas potranno inoltre contare su un bonus da 100 euro che sarà concesso a tutte le famiglie belghe attraverso una riduzione delle bollette. Il combinato disposto delle misure concordate nella notte dall’esecutivo di Bruxelles è stimato in un risparmio medio di circa 300 euro a famiglia per il 2022. Il costo del nuovo pacchetto di misure per contrastare il caro bollette dovrebbe invece ammontare a 1,1 miliardi di euro, ma a questo importo – fa notare Le Soir – va sottratto il gettito addizionale Iva dovuto alle tariffe più alte e stimato intorno agli 813 milioni di euro.

