Boateng “cancella” la Satta

Questa foto è stata pubblicata lo scorso 21 dicembre. Una foto condivisa dal profilo dall’ex showgirl Melissa Satta, oggi influencer, e dal calciatore Kevin Prince Boateng, che milita nel Monza. I due insieme postavano il loro addio sui social con parole al miele, parole per far capire che i rapporti sarebbero rimasti “buoni” tra loro , nonostante la rottura. “In totale serenità, rimarremo un punto di riferimento l’uno per l’altro per la crescita di nostro figlio”. E poi il saluto finale. “Grazie per questi nove anni”.

LEGGI ANCHE > Belen incinta: ecco la mossa che conferma la lieta notizia

Oggi noi di Giornalettismo spulciando il profilo di Boa ci siamo resi conto che la fotografia con la sua ex compagnia, è sparito. Ma non solo. L’ultima foto con Melissa risale alla scorsa estate quando i due avevano smentita la loro crisi, raccontata dal sotto scritto, seduti a cena, in Sardegna, con un sorriso largo che mostrava una finta serenità. Ai tempi ero stato io a scrivere della “crisi” tra i due proprio perché avevo ascoltato con le mie orecchie un lungo sfogo dell’ex showgirl (che non si era accorta della mia presenza), mentre diceva che sarebbe voluta andare a Capri per staccarsi proprio da Kevin perché a suo dire, in quel periodo, “non ce la faceva più”. Adesso chi cancella i ricordi è proprio Boateng che ha eliminato le foto della Satta da agosto in poi.

Boateng e le foto rimosse della Satta dal suo profilo Instagram

Le parole al miele lanciate da Melissa, in realtà, come quasi sempre capita; si sono rivelate parole false o avvelenate. Come mai Boateng ha cancellato la foto? Noi la risposta la sappiamo. Ma… alla prossima puntata.