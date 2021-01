Belen incinta: ecco la mossa che conferma la lieta notizia

Non è una gara, non è nemmeno una corsa per vincere un premio quando arriva una bella notizia. Noi di Giornalettismo un mese e mezzo fa avevamo scritto che Antonino Spinalbese, nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, aveva preso un periodo di ‘aspettativa’ dal suo impiego (hair stylist) per dedicarsi alla compagna, alla voglia di allargare la famiglia e alla sua passione: la fotografia.

Belen incinta, la notizia che conferma tutto

La sua musa sarebbe stata proprio Belen. Adesso ecco la mossa che conferma i rumors degli ultimi giorni. Antonino si è licenziato ufficialmente dal suo precedente lavoro, nel negozio della catena Aldo Coppola, in zona Moscova a Milano. Ha salutato i colleghi e ha espresso la sua gioia perché diventerà papà.

Un giovane papà per una bellissima mamma bis. Così Belen ha chiuso il cerchio della sua vita con la tanto desiderata seconda gravidanza. Mancava solo l’uomo giusto. Ed è arrivato.