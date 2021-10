Sconti e offerte per BlackFriday e CyberMonday

Il Black Friday è da anni un evento che, in tutto il mondo, movimenta miliardi di euro. Si tratta di un’iniziativa decisamente redditizia per i commercianti e le catene di elettronica ma che, al contempo, riesce a soddisfare le esigenze dei clienti, sempre alla ricerca di offerte imperdibili e promozioni accattivanti. Anche quest’anno società come MediaWorld sono sempre in prima linea nel proporre sconti su prodotti high-tech, elettrodomestici e dispositivi smart.

La storia e le origini del Black Friday

Sebbene si tratti di un’iniziativa legata allo stile contemporaneo e moderno, le origini del Black Friday risalgono ai primi anni del 1900 e precisamente quando un brand, Macy’s, negli anni Venti del secolo scorso decise di proporre una serie di scontistiche ai clienti nel giorno successivo al Ringraziamento. I competitori decisero di imitare la nota catena di moda e questo diede il via, per effetto domino, a una serie di promozioni e sconti in tutta la città. L’iniziativa fu così redditizia che venne deciso di replicarla negli anni successivi e, pian piano, si trasformò in una vera e propria tradizione americana.

Come nei primi anni, tuttora il Black Friday cade all’indomani del Giorno del Ringraziamento, la festa tipica degli Stati Uniti, che gli americani celebrano l’ultimo giovedì del mese di novembre.

Il nome così particolare, in italiano “Venerdì Nero”, sembra risalire agli anni Sessanta, ma la denominazione tuttora nota del Black Friday ha preso veramente piede solo negli anni Ottanta, quando il boom economico travolse gli USA, condizionando positivamente gli affari di tutta la Nazione. Esistono varie teorie all’origine del nome, ma si pensa che per i registri dei negozianti compilati a penna, l’inchiostro usato per indicare gli utili era sempre di colore nero: più vendite si registravano, più i fogli bianchi si tingevano di colore scuro. Sembra proprio che le enormi vendite nel tempo facessero sì che i registri fossero del tutto scritti da inchiostro nero: questi fatti hanno portato alla denominazione Black Friday.

Dato il successo sempre maggiore negli anni, i negozianti di ogni settore iniziarono a prendere l’abitudine di proporre sconti speciali proprio in occasione del weekend successivo al Thanksgiving Day, e la tradizione si è ampliata anche al resto del mondo. Anche in Europa, ora, alla fine dell’undicesimo mese si tiene ovunque il Black Friday. Questo evento è enormemente efficace nell’incentivare lo shopping di fine anno, aprendo le danze alle spese natalizie.

Il Cyber Monday: il “fratello” digitale

Nel 2005, sempre negli Stati Uniti, fu coniato un nuovo termine: Cyber Monday (in italiano, letteralmente “Lunedì Cibernetico”). Questa iniziativa nacque per confrontare il marketing tradizionale con la sempre crescente imposizione del mercato online: gli e-commerce iniziavano a far sentire la propria presenza e le vendite effettuate tramite internet aumentavano di anno in anno. Pian piano, tutti i principali rivenditori hanno realizzato un sito internet ottimizzato e completo, compresa MediaWorld: tramite gli e-shop, durante il Cyber Monday è possibile godere di sconti estremamente interessanti. Questo giorno cade sempre il lunedì successivo al weekend del Black Friday, e principalmente interessa merce di tipo elettronico, high-tech e dispositivi tecnologici e digitali.

Black Friday e Cyber Monday: come sono oggi?

Il senso di queste due iniziative, così vicine tra loro e così prossime agli acquisti di Natale, non è poi così cambiato dal loro esordio. L’idea di acquistare prodotti attraenti e nuovi, spesso alla moda, a prezzi stracciati attira ogni anno milioni di persone, che vogliono giocare d’anticipo e comprare i regali di Natale senza spendere cifre enormi. Il giro d’affari movimentato da queste due iniziative è impressionante: nel 2019, solo gli USA hanno registrato rispettivamente 7.4 miliardi di dollari durante il Black Friday e 9.2 miliardi nel Cyber Monday. Si tratta di una quantità di soldi decisamente importante. Non sorprende se, per venire incontro alle esigenze della clientela, la maggior parte delle catene di elettronica – come MediaWorld – ha deciso di proporre più offerte diluite in tutto il mese di novembre. Ecco, dunque, che ora è più corretto parlare del mese del Black Friday, più che di una singola giornata specifica.

