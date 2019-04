Il birrificio che annuncia il ponte festivo con la foto del Morandi

Un modo davvero terribile per fare social media management. Un piccolo birrificio del Bergamasco ha utilizzato una celebre immagine del ponte Morandi per annunciare la sua intenzione di astenersi dal lavoro nella giornata di sabato, approfittando della vicinanza con il 25 aprile. «Questo sabato siamo chiusi, ponte anche per noi! A presto!!».

Birrificio ponte Genova, l’autogol clamoroso

L’immagine scelta è quella del camioncino della Basko fermo sull’orlo del precipizio poco prima del crollo del ponte Morandi a Genova lo scorso 14 agosto. Dopo aver notato che la propria battuta non era affatto riuscita e che sui social network stava montando la polemica, il piccolo birrificio ha cercato di fare una retromarcia disperata, scrivendo un post di scuse: «Chiediamo sinceramente scusa a tutti per il post di ieri sera. Non era assolutamente nostra intenzione sfruttare una tragedia a scopo di marketing».

L’indignazione delle famiglie delle vittime del Ponte Morandi

Ma la frittata, ormai, era fatta. Il post è rimbalzato su diversi siti di informazione, specialmente tra i siti regionali in Liguria. Ovviamente, è stato letto anche dalle associazioni dei familiari delle vittime del ponte Morandi e da tutti i genovesi che hanno letteralmente inondato la pagina Facebook del birrificio con dei commenti negativi. Alla fine, i gestori della pagina hanno deciso di cancellare l’account dal social network.

Ma gli utenti del web non si danno per vinti: dopo aver constatato la chiusura della pagina, hanno invitato le altre persone a recensire negativamente il birrificio sul suo sito internet. Il marketing, in questo caso, è stato davvero terribile.