Negli Stati Uniti arriva il test rapido ed economico: costa 5 dollari e dà il risultato in 15 minuti

È economico, rapido e funziona. La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa statunitense che si occupa dei farmaci, ha autorizzato la Abbott Laboratories alla messa in vendita di BinaxNOW. Si tratta di un test rapido per diagnosticare l’eventuale contagio da Coronavirus. Costa solamente 5 dollari e il risultato finale – senza dover dunque inviare il tampone in laboratorio e attendere che sia processato per riscontrare positività o negatività – che arriva nel giro di 15 minuti.

Il BinaxNOW, almeno per il momento, sarà un prodotto che potrà comunque essere utilizzato solamente dal personale medico. Per selezionare il campione da analizzare, infatti, occorre sottoporre la persona a un tampone nasale (quindi non anche alla gola). Una pratica che necessità di mani esperte e consapevoli di quel che si sta facendo. Il funzionamento di questo test è spiegato con un video pubblicato sul canale Instagram della Abbott.

BinaxNOW, negli Stati Uniti arriva il test rapido ed economico

Gli esami effettuati in laboratorio, hanno portato a risultati molto positivi. Per questo motivo la FDA ha dato il via libera alla produzione e commercializzazione del test BinaxNOW. La Abbott ha promesso la produzione di 10 milioni di pezzi entro la fine di settembre e di produrne 50 milioni a partire dal mese di ottobre.

Un funzionamento semplice

Il test si basa sui principi per diagnosticare anche altre patologie virali: rileva, infatti, gli antigeni del coronavirus (cioè le proteine virali). Insomma il funzionamento è lo stesso dei classici tamponi, ma i tempi per il risultato sono irrisori. Nel giro di un quarto d’ora, il muco e la saliva prelevati dal soggetto sottoposto al test reagiscono e indicano un determinato colore sulla striscia su cui sono stati posati. E da quel colore si capisce se un soggetto è positivo o negativo.

(foto di copertina: da profilo Instagram Abbot Laboratories)