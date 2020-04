Bill Gates metterà i fondi necessari per produrre e distribuire il vaccino nel mondo

Solo un paio di anni fa Bill Gates parlava di una grande e imprevista pandemia che avrebbe potuto uccidere in pochissimo tempo fino a 33 milioni di persone. Già allora l’uomo, tra i più ricchi e influenti del pianeta, aveva deciso di attivarsi con un piano di prevenzione delle malattie infettive e di vaccinazione cercando anche di sensibilizzare Trump. Risulta tristemente ironico, ad aprile 2020, guardare a quanto detto giusto due anni fa dal magnate. A confermarsi non è solo la previsione di pandemia, però, ma anche l’intenzione di Gates di finanziare il vaccino di Oxford qualora dovesse funzionare così da produrlo su larga scala e distribuirlo in tutto il mondo.

Bill Gates promette di pagare il vaccino per il Covid

Saranno Bill Gates e la sua fondazione ad impegnarsi per mettere insieme il denaro necessario perché la produzione del vaccino al Covid-19 sia su larga scala e perché il farmaco venga distribuito nel mondo intero. Il ricchissimo fondatore di Microsoft ha affermato che stiamo vivendo il suo «peggiore incubo» e dà la sua disponibilità totale, una volta trovato il vaccino al coronavirus, a fornire i soldi necessari per coprire il fabbisogno del mondo intero. Oltre al programma di Oxford, Gates sarebbe in contatto con tutti quelli più innovativi in questo senso, con anche la partecipazione di un’azienda italiana.

L’elogio alla virologa Sarah Gilbert di Oxford

Nel corso dell’intervista al Times Gates ha elogiato la virologa e responsabile del Jenner Institute Sarah Gilbert definendo lei «straordinaria» e il suo lavoro «uno dei più importanti sforzi in corso». Il governo di Johnson sta finanziando gli studi perché si possa procedere «a vele spiegate» e Gates e il consorzio che vuole formare si occuperanno di produzione di massa e distribuzione con il magnate che chiarisce già da ora come «nessuno di quanti stanno lavorando ai vaccini si aspetta di farci soldi».

«Come una guerra mondiale, tranne che per il fatto che stiamo tutti dalla stessa parte»

Così Bill Gates ha definito la situazione attuale facendo presente che a maggio, quando verrà convocato il Coronavirus Global Response Summit, si possano raccogliere più di 6,5 miliardi di dollari per ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione del vaccino grazie a governi e organizzazioni coinvolte. Del vaccino frutto del progetto di Oxford ha fatto sapere che presto «lo proveranno sugli esseri umani e se i risultati saranno quelli che ci si augura, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sia una produzione massiccia».

