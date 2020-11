Biden ha 27 possibilità di vincere contro le 4 di Trump

La corsa verso la Casa Bianca si sta facendo sempre più serrata e sempre più prossima alla conclusione, nonostante – chiaramente – i tempi ancora molto lunghi per esaminare le schede soprattutto in alcuni stati chiave. Del resto – secondo il NY Times – Joe Biden è al momento accreditato di 253 grandi elettori su 270, contro i 214 dell’avversario. Mancano da assegnare Pennsylvania, Nevada, Arizona (che Fox News ha già assegnato a Biden), North Carolina, Georgia e Alaska, con Wisconsin e Michigan che sembrano molto più ‘blu’ che ‘rossi’ e, quindi, appannaggio di Joe Biden.

Biden ha vinto in 27 casi su 32: gli scenari

In questo mosaico, del resto, ci sono dei tasselli che ancora devono andare al proprio posto prima di assegnare la vittoria. Secondo il principale quotidiano di New York, tuttavia, Joe Biden ha vinto in 27 casi su 32. Donald Trump ha 4 possibilità, mentre c’è addirittura una chance perché la corsa finisca in pareggio.

Se Biden dovesse vincere la Pennsylvania, ovviamente, i suoi 20 grandi elettori gli permetterebbero di ottenere una vittoria con un certo margine su Donald Trump. Tuttavia, se questo stato – in cui i repubblicani sono in vantaggio, ma in cui i voti mancanti dovrebbero essere in prevalenza democratici – dovesse essere vinto dal presidente uscente, si aprirebbero gli altri scenari in una sorta di diagramma a cascata che prevede bivi e incroci.

Se Trump dovesse vincere la Pennsylvania, allora Biden potrebbe vincere la propria corsa alla Casa Bianca con i 16 grandi elettori della Georgia. Se non dovesse riuscirci nemmeno in quest’ultimo caso, potrebbe conquistare la presidenza con i voti dell’Arizona (ricordiamo che il NY Times non ha ancora assegnato questo stato) e se anche questa ipotesi dovesse sfumare, allora potrebbe farcela vincendo in Nevada.

Se Trump dovesse vincere Pennsylvania e Georgia, allora Biden potrebbe riuscire lo stesso a conquistare la Casa Bianca vincendo in North Carolina e Arizona. Ma se Trump dovesse vincere anche in North Carolina, allora Biden potrebbe vincere lo stesso con i successi in Arizona e Nevada.

Se Biden dovesse vincere la Georgia e Trump la North Carolina, allora il dem potrebbe farcela vincendo l’Arizona o – in caso di vittoria di Trump in quest’ultimo stato – vincendo in Nevada. Ci sono ancora altre possibilità che contemplerebbero la vittoria di Biden su Trump, mentre il presidente uscente ha molte meno chance.

In quali casi, invece, Biden non ha vinto

Quando vince Trump? Nel caso in cui dovesse conquistare i Grandi Elettori della Pennsylvania, della Georgia, della North Carolina e dell’Arizona. Se Trump dovesse vincere la Pennsylvania e la Georgia, ma dovesse perdere la North Carolina, potrebbe rifarsi vincendo l’Arizona e il Nevada e tornerebbe per altri 4 anni alla Casa Bianca. La terza ipotesi prevederebbe la vittoria in Pennsylvania, Georgia e North Carolina, con sconfitta in Arizona. In quel caso, potrebbe vincere solo conquistando anche il Nevada. L’altro modo sarebbe quello di vincere in tutti gli stati in cui la competizione è ancora aperta (dando per assodato i risultati di Wisconsin e Michigan che, invece, possono essere sottoposti a riconteggio e potrebbero non essere gli unici alla fine della contesa).

C’è anche la suggestiva possibilità del pareggio: Trump vince in Pennsylvania, Biden in Georgia, il presidente uscente risponde con la North Carolina, Arizona e Nevada: in quel caso, si avvierebbe una procedura piuttosto complessa che vede scendere in campo il Congresso, appena riconquistato dai democratici.