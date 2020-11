La Cnn assegna la Pennsylvania: Biden eletto presidente Usa

Non ci sono più dubbi, ormai. La CNN ha appena ‘chiamato’ la Pennsylvania per Joe Biden, dichiarandolo – grazie ai suoi 273 Grandi Elettori (un dato ancora provvisorio) – 46° presidente della storia degli Stati Uniti d’America. La notizia si sta diffondendo rapidamente sui media di tutto il mondo, dando un’impronta di ufficialità a quanto era già stato ampiamente pronosticato nelle ultime ore. Il vantaggio di Biden in Pennsylvania ormai non ammette alcuna replica. Sarà lui a guidare gli Stati Uniti per i prossimi 4 anni.

Joe Biden eletto presidente, ma Trump non si rassegna

Mentre tutto il mondo sta andando nella direzione opposta, l’unico che sembra non rassegnarsi è proprio Donald Trump che – soltanto un’ora prima rispetto alla chiamata della CNN – aveva dichiarato via Twitter di aver vinto queste elezioni da diverso tempo, tutto in caps lock e tutto chiaramente segnalato dal social network di Jack Dorsey.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Biden eletto, cosa succede ora

La chiamata della Pennsylvania e l fatto che la Cnn abbia rotto gli indugi, senz’altro accelererà l’attribuzione anche degli altri Grandi Elettori in Nevada, in Georgia, in Arizona e negli altri stati in bilico. Con la somma di questi altri stati in cui Biden sembra ancora in saldo vantaggio, il candidato democratico potrebbe sfondare agevolmente la soglia dei 300 grandi elettori, attestandosi a quota 306.

Nei prossimi giorni capiremo di più su quanto accadrà, soprattutto per le intenzioni di Donald Trump. In ogni caso, l’appuntamento da cerchiare in rosso sarà quello dell’8 dicembre, quando i Grandi Elettori renderanno manifesto il proprio voto e daranno l’incarico a Joe Biden: il passaggio di consegne, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe avvenire a gennaio 2021.