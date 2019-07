Di Battista annuncia la sua prima ‘opera’ da talent scout: già pronto un libro sul caso Bibbiano

Mentre le indagini sul caso Bibbiano e lo scandalo degli affidamenti illeciti – con tutte le orribili storie emerse nelle prime ordinanze di custodia cautelare in base a quanto mostrato dall’indagine ‘Angeli e Demoni’ – sono ancora in corso e le ultime notizia hanno raccontato la revoca degli arresti domiciliari per Claudio Foti, psicoterapeuta e direttore scientifico della onlus ‘Hansel e Gretel’, Alessandro Di Battista ha raccontato ai suoi fan di esser stato prontissimo e di aver pronto un libro proprio su questa triste vicenda scoppiata meno di un mese fa.

Non si tratta di un approfondimento scritto da lui – almeno questo è quel che si capisce dal suo post social pubblicato sulla sua pagina Facebook – ma della prima opera dall’inizio della sua collaborazione con Fazi Editore che lo ha incaricato di scovare nuovi talenti letterari. Come spiega Di Battista, quello sul caso Bibbiano sarà il primo libro che finirà in stampa e lo vedrà al debutto come talent scout per la casa editrice romana.

Di Battista ha già pronto un libro sul caso Bibbiano

«Vi annuncio che presto (vi terrò aggiornati) uscirà un libro sullo scandalo di Bibbiano e sarà il primo libro frutto della mia collaborazione con Fazi – ha scritto Alessandro Di Battista sulla propria pagina Facebook -. Ci è sembrato doveroso approfondire questo scandalo anche perché abbiamo registrato un silenzio assordante da parte del 90% del sistema mediatico nazionale. Tuttavia il libro su l’inferno di Bibbiano sarà solo l’inizio».

Approfondimento in meno di 30 giorni

Come detto, lo scandalo Bibbiano è un caso di cronaca giudiziaria recente, con gli arresti che risalgono al 27 giugno scorso (meno di un mese fa). In passato i temi degli affidamenti illeciti e dei figli sottratti era stati affrontati da Pablo Trincia, molto prima dell’inchiesta Angeli e Demoni. Ora, in meno di 30 giorni, Alessandro Di Battista dice di aver già pronto un libro per far luce su questa triste vicenda italiana che vede coinvolti i minori. Velocità e prontezza, prima di tutto.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)