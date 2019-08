Il macabro paragone di Giorgia Meloni: «Il governo è come Bibbiano»

Va bene il colore e il folklore con cui si portano avanti i propri ideali politici, ma spesso e volentieri si rischia di cadere i macabre e volgare strumentalizzazioni. Ma a Giorgia Meloni – o chi gestisce i suoi canali social – quanto scritto nella tarda serata di ieri sarà sembrata una cosa molto intelligente e in grado di aizzare ancor di più la folla. Il tutto sulla pelle dei bambini che, ancora una volta, diventano un metro di paragone per volgari diatribe politiche. E così, secondo la leader di Fratelli d’Italia, il governo è come Bibbiano.

Paragonare le mancate elezioni e una mancata poltrona ai fatti di Bibbiano, su cui sono ancora in corso le indagini per affidamenti illeciti di minori tolti alle proprie famiglie grazie a false perizie e lavaggi del cervello, è una delle cose più volgare che poteva esser fatto. Ma la politica, la propaganda e la fame di facili consensi via social, non se ne interessa. Anzi, fa partorire macabre idee da condividere non nel proprio intimo giardino di casa, ma su Twitter e Facebook. Ed ecco il risultato di una folle rincorsa al sensazionalismo.

Meloni paragona il governo a Bibbiano

Potremmo soffermarci sul punto di vista tecnico, ricordando a Giorgia Meloni che quanto sta avvenendo non va contro la costituzione e che il passaggio attraverso un’altra maggioranza parlamentare può non andare bene per chi ne resta fuori, ma è un qualcosa di legittimo. Ma queste cose sono state dette e ripetute. Continuare a ripetere una bugia, infatti, non la rende una verità. Ma occorre sottolineare come, ancora una volta, da parte di Fratelli d’Italia ci sia stata una strumentalizzazione di una vicenda di cronaca delicatissima che vede coinvolti decine di bambini. Ma, facendo finta di scandalizzarsi, il tutto viene strumentalizzato per un pugno di like.

