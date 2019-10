L‘incidente è avvenuto sulla statale ss527, dove un autobus con 40 passeggeri tra cui moltissimi bambini tra i 10 e i 12 anni è uscito di strada all’altezza di Besate, in provincia di Milano.

Milano, Autobus pieno di bambini finisce fuori strada all’altezza di Besate

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista dell’autobus di linea della ditta Stav sarebbe finito fuori strada cercando di evitare un’auto che viaggiava in direzione opposta e che aveva parzialmente invaso la carreggiata. Virando verso destra, le ruote del mezzo sono finite in una cunetta laterale. «Una macchina stava arrivando di fronte, mi sono spostato ma siano andati fuori strada perché l’asse si è spaccato prendendo un tombino» ha dichiarato l’uomo alla guida. . «È stato un attimo, ero in piedi per prendere lo zaino e mi sono ritrovato per terra» ha invece raccontato uno dei minori a bordo, sul cui braccio sono finiti dei pezzi di vetro dopo l’urto.

Fortunatamente tra i 40 passeggeri a bordo, tra cui moltissimi bambini in rientro dalla scuola, non ci sono feriti gravi, tanto che la maggior parte ha rifiutato le cure mediche,. Solo in sette sono stati portati al pronto soccorso con codice verde.

(Credits immagine di copertina: TwitterMC79‏ @Virus1979C che riprende foto Facebook Max Ilardi)