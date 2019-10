Sanders, anche durante il ricovero in ospedale, si batte per il Medicare per tutti

Bernie Sanders, nel corso della giornata di ieri, è stato ricoverato in ospedale con urgenza per l’occlusione di un’arteria. L’intervento è riuscito, il senatore del Vermont – 78 anni – è vigile e cosciente. Ma ha dovuto annullare tutti i prossimi impegni per la campagna elettorale per le primarie democratiche, forse sancendo la definitiva battuta d’arresto per la sua corsa alla candidatura per le elezioni 2020. Tuttavia, non per questo ha smesso di lottare per quello che è il punto saliente della sua campagna elettorale, ovvero una riforma della sanità che, negli Stati Uniti, possa garantire delle cure mediche per tutti, senza le grandi cifre che – attualmente – vengono corrisposte alle assicurazioni sanitarie.

Per questo motivo, dall’ospedale presso il quale è ricoverato ed è in osservazione dopo l’intervento che gli ha liberato l’arteria (Bernie Sanders aveva avvertito dolori dopo un tour de force di quattro eventi elettorali nello stesso giorno), ha fatto sentire la propria voce, lanciando un tweet che insieme ha rassicurato sul suo stato di salute e ha fatto capire chiaramente, una volta di più, agli americani la tempra di cui gode.

Thanks for all the well wishes. I’m feeling good. I’m fortunate to have good health care and great doctors and nurses helping me to recover.

None of us know when a medical emergency might affect us. And no one should fear going bankrupt if it occurs. Medicare for All!

— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 2, 2019