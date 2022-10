Il Ceo di LVMH, considerato come il secondo uomo più ricco al mondo, ha deciso di rinunciare al suo mezzo aereo. Ma non ai voli privati

Bernard Arnault ha venduto il suo jet privato per non essere più tracciato su Twitter

Ci sono portali specializzati che consentono agli utenti di seguire i movimenti e le rotte di tutti i velivoli registrati presso gli Enti Nazionali per l’aviazione civile di ogni singolo Paese. Poi ci sono canali social, in particolare su Twitter, che raccontano ogni singolo spostamento, soprattutto quando si tratta di aerei privati (i famosi “jet” al centro delle polemiche per il loro utilizzo continuo e per le loro elevate emissioni di CO 2 ), di questi aerei. È capitato a Elon Musk, ma il Ceo di SpaceX e fondatore di Tesla non è l’unico a cui è stata “dedicata” una pagina su Twitter. Tra i tanti, infatti, c’è anche Bernard Arnault, numero uno di LVMH (l’azienda che riunisce molti brand di lusso) e il secondo uomo più ricco del mondo. Ma ora, a sorpresa, è arrivata una decisione che, comunque, non placherà le polemiche.

Partiamo dall’inizio. Nel giugno di quest’anno è comparsa su Twitter una pagina dall’iconico nome @laviodeBernard (l’aereo di Bernard). Questo canale tiene traccia di tutti gli spostamenti del jet privato intestato alla LVMH e utilizzato dal Ceo dell’azienda per i propri spostamenti in tutto il mondo. Non si tratta solo di un tracciamento dei movimenti, ma anche del calcolo delle emissioni di CO 2 . Insomma, un qualcosa che già conosciamo e che è diventata un uso comune su social come Twitter. Un tracciamento che teneva traccia e che ora non può più offrire ai suoi follower aggiornamenti. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso Bernard Arnault.

Bernard Arnault vende jet privato dopo le polemiche Twitter

Durante l’ultimo podcast di LVMH, lo stesso Ceo ha annunciato la vendita di quel jet privato, motivando questa decisione con una polemica annessa.

Nel corso dell’ultima puntata, Arnault ha infatti dichiarato: «Avevamo un aereo e lo abbiamo venduto. Il risultato ora è che nessuno può vedere dove vado perché noleggio aerei privati quando devo fare un viaggio». Insomma, jet privato venduto ma viaggi con jet privati che proseguono, ma al di fuori del tracciamento della rete.

