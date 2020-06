Berlusconi: «Montanelli dà fastidio a chi non crede nelle libertà e società occidentale»

È stato un attacco alle libertà occidentali. Questo è il pensiero di Silvio Berlusconi su Montanelli e la sua statua imbrattata con vernice di colore rosso la scorsa notte nei giardini di Porta Venezia a Milano e rivendicato da due gruppi di studenti meneghini. Il Presidente di Forza Italia, intervenendo a Mattino 5, ha sostenuto che quanto accaduto sia un vero e proprio oltraggio nel luogo simbolo della vita del giornalista. Proprio lì, infatti, fu ferito dalle Brigate Rosse nel 1977.

«Rivolgo un pensiero commosso alla memoria di Indro Montanelli, oltraggiato proprio nello stesso giardino pubblico in cui cinquant’anni fa le Brigate Rosse lo avevano ferito – ha detto Silvio Berlusconi in collegamento con Mattino 5 -. Un uomo libero come lui dava fastidio ai comunisti e anche oggi dà fastidio a chi non crede nella civiltà occidentale». Secondo il leader di Forza Italia, quanto accaduto è frutto di quel che sta succedendo in giro per il mondo, dopo le proteste nate per l’uccisione di George Floyd a Minneapolis.

Berlusconi su Montanelli e l’attacco alle libertà

Perché Berlusconi su Montanelli indica una degenerazione che arriva da lontano e che ha coinvolto buona parte del Mondo, anche occidentale: «Sono molto preoccupato da quello che sta accadendo nel mondo in queste settimane. Negli Stati Uniti è stato compiuto un omicidio da parte di un agente di polizia, ai danni di un afroamericano. Questo è molto grave e ha suscitato legittime proteste. Ma queste proteste sono state strumentalizzate, sono degenerate in atti di violenza cieca e devastante, sono diventate il pretesto, per alcune minoranze eversive, per contestare la nostra civiltà, la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra identità liberale e cristiana. E queste spinte eversive trovano l’appoggio in alcuni settori della cultura di sinistra in Europa e negli Stati Uniti: difendere le nostre libertà è un tema più attuale che mai».

(foto di copertina: da Local Tv + profili Instagram di Silvio Berlusconi)