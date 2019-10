Salvini: «Berlusconi non sarà in piazza il 19 ottobre». Oggi hanno litigato sul candidato in Calabria

Doveva essere la giornata del centrodestra unito i piazza per manifestare contro il governo Conte-2, ma la grande coalizione (almeno per quel che riguarda la manifestazione di piazza San Giovanni in programma sabato 19 ottobre) avrà un pezzo da novanta in meno. Silvio Berlusconi ha infatti detto a Matteo Salvini che non sarà con la Lega e Fratelli d’Italia a Roma. L’annuncio lo ha dato lo stesso leader e senatore del Carroccio che, però, no ha voluto dare spiegazioni approfondite sull’assenza dell’ex Cavaliere.

L’europarlamentare ed ex presidente del Consiglio ha però confermato che Forza Italia farà parte della manifestazione in programma a Roma. A essere assente, dunque, sarà solamente lui che non si alternerà sul palco di San Giovanni con gli altri due leader del Centrodestra: Matteo Salvini, primo promotore di questa mobilitazione, e Giorgia Meloni che fin dall’inizio ha detto sì all’iniziativa della Lega.

Berlusconi non sarà i piazza con Salvini e Meloni

«Silvio Berlusconi in piazza il 19 ottobre? Oggi ha detto che non viene. Io ci sono», ha detto il leader della Lega ospite della scuola ‘Fino a prova contraria’ di Napoli. Sorvolando sulla sottolineatura della sua presenza, dato che è lui che ha organizzato e sponsorizzato questa manifestazione, Matteo Salvini non spiega quali siano i motivi che abbiano spinto Silvio Berlusconi a dare l’endorsement di Forza Italia, senza la sua presenza.

L’affare calabrese

Uno dei motivi potrebbe riguardare le candidature per le Regionali in Calabria. Berlusconi, infatti, avrebbe fatto il nome di Mario Occhiuto per la corsa alla Presidenza della punta dello Stivale. Il sindaco di Cosenza, però, non è gradito alla Lega e a Matteo Salvini che hanno messo il veto sulla sua candidatura. In attesa di ricucire questo strappo calabrese, arriva l’assenza rumorosa del leader di Forza Italia alla manifestazione contro il governo.

