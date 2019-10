La barzelletta di Berlusconi sul membro dell’asino e l’università della California | VIDEO

Silvio Berlusconi, nel corso di un evento per il suo compleanno, ha raccontato una barzelletta

A 83 anni sa ancora come diventare un fenomeno virale sui social network. Così, a quattro giorni di distanza dal suo compleanno (celebrato il 29 settembre), spunta un video di una barzelletta Berlusconi, pronunciata a una tavolata elegante presso villa Gernetto per un evento griffato Damiani, proprio in occasione della ricorrenza (e dei 95 anni della boutique di gioielli di lusso).

Barzelletta Berlusconi sull’asino

Silvio Berlusconi si è lasciato andare a un racconto piuttosto goliardico sul membro dell’asino. «Come tutti sapete – ha raccontato Berlusconi con il suo solito tono istrionico – l’asino è tra gli animali quello che ha il membro più lungo, più solido e più forte». I commensali di Berlusconi hanno subito iniziato a guardarsi negli occhi: tra loro c’era anche la compagna dell’ex presidente del Consiglio, Francesca Pascale, e altre personalità molto vicine al leader di Forza Italia, come Guido Grassi Damiani e Thomas Arena.

Barzelletta Berlusconi, tutti rapiti dal racconto del cav

«Nonostante ciò – ha continuato Berlusconi – l’asino mette dentro soltanto tre centimetri del suo membro quando va con le femmine. E non si è capito perché. La cosa è sembrata subito strana, tanto che l’università della California ha compiuto uno studio in merito». Ormai, i commensali di Berlusconi sono rapiti e vogliono assolutamente sapere cosa avrà mai detto la fantomatica università della California sul tema della sessualità dell’asino.

«Questa mattina hanno fatto una dichiarazione – ha spiegato Berlusconi, che nel frattempo è rimasto serio come se stesse facendo una conferenza stampa sullo spread -: ‘abbiamo capito perché l’asino utilizza solo tre centimetri del suo membro quando si accoppia’». Perché? «Perché è un asino» – dice Berlusconi alterando il suo tono di voce.

Applausi, sipario e anche qualche risata forzata. L’impero, alla fine della decadenza.