Bergamo, sarebbero gravi le condizioni di una bambina di un anno positiva al coronavirus

Tra gli ultimi aggiornamenti coronavirus nel nostro paese spicca sicuramente la notizia di una bambina di un anno ricoverata in un ospedale di Bergamo e che verserebbe in gravi condizioni. Il caso è stato confermato nel pomeriggio di oggi. La piccola si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è risultata positiva al test per il coronavirus. A confermare la faccenda è il direttore della Terapia Intensiva dell’ospedale, Luca Lorini. L’addetto ai lavori ha parlato di «prognosi riservata» per la piccola specificando che la sua situazione va considerata come «un caso raro». Il medico ha infatti confermato che, nella stragrande maggioranza dei casi, «i bambini sono poco colpiti da questa malattia».

Medici del Papa Giovanni XXII di Bergamo: «Siamo sotto pressione»

Con 126 pazienti e 4 casi gravi guariti i medici del Papa Giovanni di Bergamo fanno il punto della situazione e si dichiarano «sotto pressione». I direttori dei vari dipartimenti dell’ospedale coinvolti nell’emergenza stanno lavorando in sinergia. «In questi momento i primi quattro pazienti malati di coronavirus sono stati guariti e sono stati dimessi: erano entrati in ospedale nove giorni fa», hanno dichiarato nella conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio. L’ospedale si dice ottimista rispetto all’organizzazione, considerato che «le guarigioni proseguiranno sempre di più. Più pazienti andranno a casa ma nel frattempo ne arriveranno di nuovi da curare. Fondamentale il lavoro che si svolge in Terapia intensiva». Anche da questo ospedale arriva la conferma: l’età peggiore per contrarre il coronavirus è over 65.

«I bambini affetti da coronavirus sono rarissimi»

Proprio i medici che hanno in cura la piccola ci hanno tenuto a sottolineare come i casi di bambini affetti da coronavirus siano «rarissimi» poiché, come evidenziano le ricerche fatte, «hanno una maggiore capacità di guarire rispetto ai malati anziani». Questo fatto è dovuto alla «maggiore capacità di recupero» dei polmoni dei piccoli, che è di gran lunga migliore rispetto a quella degli adulti.

