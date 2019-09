Beppe Grillo paragona Renzi a Salvini: «I due Mattei fanno minc**ate d’impulso»

Due cose accomunano Matteo Salvini a Matteo Renzi, secondo Beppe Grillo. La prima, la più evidente, è il nome; la second, invece, è quel narcisismo che li ha portati a commettere quelle che il comico genovese non esita a ribattezzare come «minchiate d’impulso». Decisione prese senza ragionare troppo, mettendo il proprio ego davanti a tutto. Ovviamente oggi si fa riferimento alla scissione nel Pd portata avanti proprio dall’ex segretario dem ed ex presidente del Consiglio. Una mossa che, però, potrebbe avere gravi conseguenze (sul lungo termine) sul governo Conte-2.

«Di solito, prima di fare qualcosa di importante si è presi dai dubbi, si valutano i pro e i contro, si possono vivere anche giorni di tormento interiore – scrive Beppe Grillo nella lettera aperta ai parlamentari renziani pubblicata sul suo blog -. Poi ci si esaspera e si fa una minchiata d’impulso! I Mattei sono passati entrambi alla minchiata d’impulso, il Paese è instabile e pieno di rancori, non e’ il momento di dare seguito a dei narcisismi». Una similitudine che, quindi, va oltre il nome.

Beppe Grillo e le minchiate dei due Mattei

Eppure i rapporti tra i due, dopo l’apertura fondamentale di Matteo Renzi affinché si potesse creare una nuova maggioranza parlamentare e mettere Matteo Salvini – per il momento – fuori dai giochi (come dichiarato più volte dall’ex segretario del Partito Democratico), e avviare una nuova grande alleanza con respiro che va oltre l’Esecutivo Nazionale, con riflessi anche a livello locale. Una pace durata poco, dopo una guerra dialettica andata avanti per anni.

L’indigestione da popcorn

«Renzi è un animale politico di livello, si accorge di come vanno le cose velocemente: se aspetta la Leopolda non gli resterà altro da fare che spogliarsi davanti a tutti e mostrare tatuaggi Bce and Fmi forever! Insomma – conclude Beppe Grillo -, sa che ogni minuto di assenza dalle scene, in queste settimane, corrisponde ad un oblio di mesi e si sente improvvisamente tornare su i popcorn!»

(foto di copertina: ANSA/ BLOG GRILLO)