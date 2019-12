C’è aria di tempesta nel Movimento 5 Stelle. Dopo il cambio del partner di governo e le difficoltà a costruire e mantenere salda la nuova maggioranza, sono arrivate le rinunce dei tre senatori Urraro, Lucidi e Grassi passati alla Lega. Per tentare di calmare le acque arriva nella capitale Beppe Grillo, che in serata incontrerà i politici dei due rami del Parlamento.

Beppe Grillo torna a Roma: in serata gli incontri con i parlamentari M5S

La scusa potrebbe essere quella di scambiarsi gli auguri di Natale prima delle feste ma, vista l’aria che tira nel Movimento 5 Stelle, la visita di Beppe Grillo potrebbe significare qualcosa in più. Ad avvalorare questa ipotesi in assenza di comunicati ufficiali, il doppio incontro previsto in serata: prima il comico vedrà i senatori pentastellati di Palazzo Madama, poi alle 20.30 ci sarà invece l’incontro con i deputati della Camera del Movimento 5 Stelle, Una visita che coincide con il ritorno del ministro degli Esteri e leader politico del Movimento Luigi Di Maio, il cui ritorno da Tripoli è previsto proprio per le 20, anche se per ora non è stato reso noto se Di Maio sarà presente al secondo incontro.

Le apparizioni di Beppe Grillo si sono fatte col tempo più sporadiche: l’ultima volta era apparso a novembre al fianco di Luigi Di Maio per sostenere la nuova alleanza con il Partito Democratico. Nel video infatti Grillo ribadiva la sua fiducia nel leader politico; fiducia che però sembra manchi sempre di più proprio tra i pentastellati. E forse l’incontro con Grillo potrebbe servire a ricucire alcune fratture dopo gli strappi definitivi dei tre senatori Urraro, Lucidi e Grassi.

