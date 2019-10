Per alcuni sarà una delusione, per altri forse un sollievo. Come riporta una intervista esclusiva del sito Deadline, i produttori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss hanno abbandonato il progetto di realizzare una nuova trilogia di Star Wars per Disney. Il motivo sembrerebbe essere molto pratico: non c’è abbastanza tempo. E i due preferiscono concentrarsi sui progetti avviati con la piattaforma di streaming Netflix.

I produttori di Game of Thrones hanno abbandonato la trilogia di Star Wars

David Benioff e D.B. Weiss hanno sovrastimato le loro capacità. Dopo il finale, molto discusso, della saga de Il Trono di Spade, i due produttori si erano imbarcati in diversi progetti, con Netflix e Disney. Con la piattaforma di streaming infatti i due autori hanno firmato un contratto da 200 milioni di dollari a cui preferiscono dare la precedenza. «Amiamo Star Wars – hanno dichiarato al sito Deadline – Quando George Lucas ha creato la saga, ha creato anche noi. Parlare di Star Wars con lui e con quelli che lavorano attualmente al franchise è stato emozionante». La rinuncia però è dettata da un motivo molto pragmatico: «Le giornate hanno un numero limitato di ore, e sentivamo di non poter rendere giustizia contemporaneamente a Star Wars e ai nostri progetti di Netflix. Quindi, con rammarico, dobbiamo fare un passo indietro». La priorità quindi per ora resta Netflix, bisognerà vedere se Disney deciderà di investire in nuovi produttori o se per il momento si limiterà alla trilogia separata affidata a Rian Johnson, già regista de Star Wars: Gli ultimi Jedi.

