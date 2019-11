Il web si indigna per una pubblicità Benetton che, però, è falsa

Dopo tanti anni ecco che torna in auge, anche per colpa dei social, una bufala sull’azienda Benetton. Su Twitter, da qualche ora, è tornata a circolare una presunta pubblicità fatta realizzare dall’azienda per sponsorizzare il proprio brand di abbigliamento. Si vedono Gesù Cristo e il diavolo che si baciano con la lingua. Si tratta, però, di una fake news già smentita dalla stessa azienda in passato ma che ora, evidentemente, è stata rimessa in circolo in questo clima dell’odio che si continua a spargere attraverso le più disparate piattaforme.

E sono stati tantissimi i tweet che hanno ripreso questa presunta campagna pubblicitaria della Benetton che, secondo le accuse, sarebbe recente. Ma su questo tema, oltre a ribadire che si tratti di una bufala come certificato e rassicurato già in passato dalla stessa azienda, già era stato detto molto, tutto, in passato.

La bufala della foto commissionata da Benetton

L’immagine, molto forte e considerata blasfema, farebbe parte della campagna UnHate lanciata da Benetton nel lontano 2011. Tra le fotografie utilizzate nel corso di questa serie di spot, comparivano tantissimi leader politici a livello mondiale ‘immortalati’ in un simil-bacio. Una scelta, come spesso fatto dall’azienda di abbigliamento, fatta per invitare a placare il clima di odio che muove il mondo.

La campagna UnHate del 2011

E già all’epoca iniziò a circolare questa immagine di Gesù Cristo (con la corona di spine in testa) che bacia il diavolo, raffigurato con le corna. E l’azienda dovette smentire la paternità di quella fotografia. Inoltre, come spesso capita nel potpourri dei social, è scattata anche l’accusa nei confronti del fotografo Oliviero Toscani che, ovviamente, non c’entrava nulla con questa immagine (mai commissionata). Anche perché, evidentemente, non si tratta di una fotografia.

