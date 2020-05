Il deputato leghista Belotti fa gestacci in Aula e dice di aver scambiato la Camera per lo stadio San Siro

Lord Belotti ha fatto valere le sue opinioni durante una discussione alla Camera con un gesto assolutamente «distensivo e di alto valore istituzionale di tipico deputato leghista», come ha sottolineato il collega del PD Andrea Romano. La foto, che sta facendo il giro dei social, mostra il politico leghista fare un gesto inconfondibile in direzione di un deputato 5 Stelle, Giovanni Currò, durante una discussione sui frontalieri italiani che tutti i giorni si recano in Svizzera e Francia per lavorare.

Perché il gesto di Belotti

Alla Camera si stava svolgendo una discussione sulla situazione dei frontalieri. Belotti ha raccontato che la discussione verteva sulla «necessità di sensibilizzare i governi svizzeri e francesi ad allentare i controlli pesantissimi sui 90mila connazionali che ogni mattina varcano le frontiere per lavorare». La colpa di Currò, sempre stando a quanto dichiarato dal deputato leghista, sarebbe quella di aver accusato la Lombardia di non aver agito adeguatamente nella gestione della pandemia, ottenendo come risultato tante persone morte. «Non ci ho visto più», ha detto Belotti, affermando di essersi sentito come «nel terzo anello di San Siro».

Belotti confonde il ruolo di deputato con quello di ultrà dell’Atalanta

Daniele Belotti deve aver fatto confusione, cedendo all’istinto da ultrà: «Ci hanno confinato lassù, nelle tribune degli ospiti, e per me è come stare nel terzo anello di San Siro…». Relegato lassù, il gesto è venuto automatico stando alle sue parole. La ragione di quello che ha definito “essere relegato” è il distanziamento necessario per partecipare alle riunioni, ragion per cui alcuni deputati sono stati dislocati in alto. Per giustificarsi ha spiegato: «Io vengo da Bergamo, ho vissuto sulla pelle della città la tragedia del Covid, non accetto simili provocazioni. Io sono uno da stadio, ma so bene che questo non lo è. Però ho trovato l’accusa molto sgradevole, da qui il mio gesto». Non si fanno attendere le polemiche in merito al gesto, con il deputato Andrea Romano che ha commentato l’accaduto pubblicando la foto su Twitter.