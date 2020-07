Nina Moric e Belen Rodriguez cantano una accanto all’altra | VIDEO

Mentre si parla del ritorno in televisione di Belen alla guida della trasmissione di Canale 5 ‘Tù sì que vales’, ieri sera all’Anema e Core la Rodriguez ha diviso il palco con Nina Moric. O meglio Nina ha cantato sul palco e Belen si è messa in fila aspettando il suo turno in un angolino. Vedere per credere. Noi di Giornalettismo c’eravamo e abbiamo immortalato Belen canta con Nina Moric.

Belen canta con Nina Moric

Le immagini arrivano direttamente da Anema e Core, dove Belen canta con Nina Moric. Il filmato mostra le due showgirl, entrambe ex di Fabrizio Corona, dividersi il palco sulle note di ‘I love you baby’ di Gloria Gaynor.

La Moric, in primo piano, canta e balla, mentre Belen è più defilata. Entrambe intonano le stesse parole. Poi la Rodriguez si sposta e si mette seduta ad ascoltarla.

(foto e video: Giornalettismo)