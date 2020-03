Dopo le tantissime serie tv sospese nelle ultime ore (circa 80 show in totale) si ferma adesso a causa del coronavirus persino Beautiful, la soap opera più longeva della storia televisiva. Lo show va infatti in onda dal 1987 e ha superato le 8000 puntate. Una notizia triste per gli appassionati, che pochi giorni fa hanno già dovuto dire addio alla creatrice dello show Lee Phillip Bell. Le riprese erano in corso di svolgimento a Los Angeles.

Secondo quanto riportato da TvLine la sospensione per le riprese di Beautiful inizia da oggi e continuerà per due settimane, in linea con le misure restrittive adottate dal presidente Donald Trump e dal governatore della California, anche se resta da vedere se entrambe le serie saranno in grado di riprendere la produzione in quel momento.

In case you missed today's episode of #BoldandBeautiful due to news coverage, you can watch it on https://t.co/NiDngZ3Wkg later today. We will post the link to the full episode here! — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) March 16, 2020

Già nella giornata di lunedì era arrivata una novità per gli spettatori americani di Beautiful, dato che la CBS aveva deciso di rendere fruibile l’episodio in streaming per garantire sulla tv una continua informazione sull’emergenza coronavirus.

Non ci resta che attendere dunque, in ogni modo Mediaset non ha ancora comunicato un eventuale stop della messa in onda italiana considerato il tradizionale ritardo che c’è tra il nostro paese e gli USA per la popolare soap opera pomeridiana.