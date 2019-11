Davide Barillari dice di non essere indagato e che «in ogni caso è una violazione del segreto istruttorio»

Non sono indagato. E anche se lo fossi, è stato violato il segreto istruttorio. Risponde cosi Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nel Lazio, alla notizia che è iniziata a circolare nel pomeriggio di martedì su un’indagine per corruzione in cui sarebbe stato coinvolto. Il pentastellato, già noto per alcune sue battaglie contro il Pd nonostante l’alleanza di governo, dice che quella uscita su di lui è una fake news. Insomma, Barillari indagato è una bufala. Forse.

«Non sono indagato. È una fake news. Oggi i miei avvocati sentono il Pm – ha detto Davide Barillari interpellato dalla AdnKronos -. È in ogni caso rivelazione di segreto istruttorio. Ora chiamo l’Ordine dei giornalisti». In attesa di nuovi sviluppi, dunque, il consigliere pentastellato alla Regione Lazio attacca i giornalisti per aver diffuso quella che, per conto suo, è una bufala che non trova conferme in atti consegnati a lui e ai suoi legali. Per questo attacca i giornalisti.

Barillari indagato? «No è una fake news»

L’indagine nella quale sarebbe coinvolto il consigliere M5S alla Regione Lazio – che lui smentisce – riguarderebbe la sanità (lui fa parte della Commissione ad hoc) per alcune sue (presunte) telefonate con Paliani per alcune visite ispettive particolari nelle cliniche gestite da Cristopher Faroni. Il tutto, come ribadito da Barillari, sembra però non aver conferme, almeno secondo lui.

Le parole di Lombardi

«Sono convinta che Barillari sia stato solo l’inconsapevole strumento di questi ‘signori’ nello svolgere la sua legittima attività politica – ha detto la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Roberta Lombardi, all’AdnKronos -. Forse con un eccesso di zelo dettato da una certa ossessione nel ‘distruggere’ l’avversario politico, anziché inchiodarlo alle sue responsabilità». Ma Barillari indagato, secondo il consigliere, è una bufala.

