L'ex docente, ora in pensione, è indagato per abusi sessuali

È accusato di concussione, molestie sessuali e abuso d’ufficio un ex professore dell’Università di Bari. L’uomo 73enne oggi in pensione avrebbe molestato almeno 4 ragazze nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016.

LEGGI ANCHE > Anche l’indie italiano ha il suo Harvey Weinstein

Bari, «Se ti vuoi laureare vieni nuda con solo la toga»: indagato il professore

Il procedimento aperto dal sostituto procuratore della Repubblica Antonella De Luca ha accertato l’esistenza di almeno 4 vittime delle molestie del professore, che insegnava preso l’Università di Bari nel dipartimento di Taranto. L’uomo avrebbe sfruttato il suo potere da professore per abusare delle ragazze.

Sono trapelati alcuni dettagli che riguardano una vittima in particolare. L’accusa ha parlato di palpeggiamenti al seno di una delle ragazze nel 2013. La giovane, oggi 30enne avrebbe raccontato di aver ricevuto un invito esplicito dal professore a «recarsi nello studio di Bari per la correzione della tesi in abiti succinti». Non solo: sempre la stessa studentessa si sarebbe sentita rivolgere la richiesta di presentarsi alla discussione di laurea «completamente nuda, indossando la sola toga».

Per l’ex professore è stato chiesto il rinvio al giudizio, e le quattro studentesse universitarie sono state identificate dal pm come parte offesa, insieme all’Università di Bari.

(credits immagine di copertina: Pixabay License)