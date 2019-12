È Barbara D’Urso il personaggio televisivo più influente dell’ultimo decennio

Vox populi, vox dei. Un sondaggio popolare fatto da Il Corriere della Sera ha premiato Barbara D’Urso. Secondo i telespettatori che hanno partecipato alla votazione organizzata dal quotidiano, è lei il personaggio televisivo più influente dell’ultimo decennio. La conduttrice di Canale 5, che ha affollato i piccoli schermi con tantissime trasmissioni dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019, ha preceduto in questa speciale graduatoria di appeal sul pubblico, la giornalista Lilli Gruber e Maria De Filippi. Fuori dal podio il divulgatore Alberto Angela.

Hanno partecipato al sondaggio de Il Corriere della Sera quasi 300mila persone e il 47% delle preferenze è andato proprio a Barbara D’Urso. Intervistata dal quotidiano, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Live, Grande Fratello e molto altro, si è detta quasi sorpresa di questo risultato, soprattutto considerando i nomi che ha preceduto in questa classifica.

Barbara D’Urso personaggio tv più influente dell’ultimo decennio

«Per me era impossibile, giuro impossibile. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato – ha detto Barbara D’Urso -. Il fatto che siano arrivati tanti voti, poi, è segno che la televisione, in particolare quella generalista, interessa ancora molto. Ne sono felice visto che voglio lavorarci ancora un altro po». Gran parte del merito è della sua fan base che non manca mai di dare supporto al suo lavoro. Un successo nonostante le critiche perché, da molti, le sue trasmissioni sono indicate come la rappresentazione del trash televisivo elevato all’ennesima potenza.

Il secondo posto di Lilli Gruber

Ma la conduttrice ha un pensiero anche per loro: «C’è spazio per tutti nel mondo. Preferisco ringraziare chi mi ha sostenuta. So che me la sono battuta con Lilli Gruber. La stimo molto. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello».

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI)