Barbara Berlusconi non vuole essere additata come untrice: «Altro che movida, piuttosto pannolini»

Barbara Berlusconi non ci sta ad essere additata come untrice e se la prende con i media «ma anche a un certo mondo vicino al padre che, forse, non la ama poi così tanto». La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha voluto spiegare perché non può essere stata lei a trasmettere il coronavirus a suo padre e ha parlato di un «trattamento disumano» nei suoi confronti in riferimento a quanto scritto dai giornali e non solo.

Barbara Berlusconi dice che è «molto improbabile» che sia stata lei

Ha risposto a pochissime persone in questi giorni la figlia di Berlusconi e a tutte ha detto la stessa cosa: «Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene». Si chiede anche come sia stata «indicata con certezza come la responsabile. Tra l’altro, i tempi e i ripetuti tamponi negativi fatti da mio padre dimostrano il contrario. La caccia all’untore è una cosa da Medioevo, e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile». A Barbara, quindi, non vanno giù le supposizioni e quello che è stato detto sul suo conto e chiede comprensione e rispetto della privacy in un momento di preoccupazione per la salute del padre: «Credo di averne diritto», ha specificato.

«Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna»

La figlia del Cavaliere ha anche parlato della – a suo dire – assurda ricostruzione fatta della sua estate. Stando a quanto detto dai giornali la primogenita di Berlusconi e Lario sarebbe stata un’irresponsabile, tra feste e movida. «Non ci sto a sentirmi dire questo. Non mi riconosco in questa specie di ritratto. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest’anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa: altro che movida… Pannolini, piuttosto!».

(Foto dal profilo Instagram di Barbara Berlusconi)