La vita breve dell’ultima opera di Banksy, già cancellata dalla metro di Londra

Non si è trattato di un errore, ma di una scelta volontaria. Nei giorni scorsi lo street artist più famoso del Mondo, Banksy, aveva realizzato un graffito in uno dei vagoni della metropolitana di Londra. L’artista, camuffandosi da addetto alla pulizia e ala sanificazione, aveva realizzato un disegno per sensibilizzare i britannici a utilizzare la mascherina per proteggersi – e proteggere gli altri – dal contagio. Quel murale, però, è stato già cancellato.

Nei giorni scorsi, mentre l’Italia restituiva la porta del Bataclan che era stata trovata misteriosamente nelle campagne di Teramo, lo street artist di Bristol pubblicava il video della sua ultima opera sui suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram . . If you don’t mask – you don’t get. Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 14 Lug 2020 alle ore 6:30 PDT

Camuffato da sanificatore, Banksy aveva fatto spostare le persone a bordo del vagone per dare il via libera alla sua ultima opera dal titolo ‘If you don’t mask – you don’t get’ (se non metti la mascherina, non puoi farcela). Il disegno mostra alcuni topi: chi con il dispositivo di protezione e chi senza.

Come spesso accade, quel suo graffito era diventato virale nel giro di poco tempo, rendendo quel vagone della metropolitana di Londra una vera e propria attrazione. Una curiosità che è durata pochissimo. Su quel treno, infatti, non esiste più il murale per via dei lavori di pulizia anti-graffiti.

In molti, come la BBC, parlano di un errore, ma la stessa azienda che si occupa dei trasporti pubblici londinesi parla di atto normale e volontario: «Quell’immagine è stata trattata come uno dei tanti graffiti che troviamo ogni giorno sui nostri mezzi di trasporto – hanno fatto sapere i vertici di Transport for London -. Il lavoro di chi effettua pulizie a bordo è assicurarsi che i vagoni siano puliti, soprattutto in questo delicato momento».

