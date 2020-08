Antonio Banderas annuncia di essere positivo al Covid-19 nel giorno del suo 60esimo compleanno

Compleanno amaro per Antonio Banderas. Attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore spagnolo, la sua carriera è stata brillante e oggi festeggia 60 anni di vita. Sui social Banderas ha però annunciato di festeggiare il suo sessantesimo compleanno in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. Banderas ha reso nota la sua positività e le sue condizioni di salute abbinando il comunicato a una fotografia da bambino.

Antonio Banderas positivo al coronavirus

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

L’annuncio, che è stato pubblicato su tutti i social dell’attore in spagnolo, recita: «Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena, poiché sono risultato positivo al Covid-19, causato dal coronavirus». Immediatamente dopo parla delle sue condizioni di salute, dicendo di sentirsi «relativamente bene» e «solo un po’ più stanco del solito». «Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare piani», comunica ai suoi fan, specificando che si prenderà cura di sé per riprendersi il prima possibile «seguendo le indicazioni dei medici».

I 60 anni di Antonio Banderas

Antonio Banderas ha avuto una vita ricca di successo e di grandi amori. Grazie al suo fascino di uomo latino ha conquistato il pubblico sin dal suo primo ruolo famoso, quello di Zorro, e anche donne bellissime e celebri come Melanie Griffith e Madonna. La carriera come attore è stata la sua seconda scelta perché lo spagnolo ha cominciato a studiare recitazione solo dopo essersi rotto un piede e aver dovuto abbandonare la sua passione: il calcio. La vita di Banderas, quindi, avrebbe potuto essere molto diversa e non l’avremmo ammirato nei suoi successi più grandi tra i quali si ricordano – tra gli altri – “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, “Philadephia”, “Intervista col vampiro”.