Firenze, dopo il tampone positivo di un bimbo di 8 anni quarantena per due classi e 4 maestre

In provincia di Firenze, precisamente in una scuola con sede a Bagno di Ripoli, un bambino di 8 anni di una seconda elementare è risultato positivo al Covid. La scuola privata ha segnalato l’accaduto e per la positività del bimbo sono finite in quarantena due classi da 25 bambini e 4 maestre. Dopo che il piccolo è stato trovato positivo è scattata un’indagine epidemiologica che ha visto la Asl ricostruire tutti i contatti dell’alunno e procedere con la messa in quarantena di due classi, 4 maestre e – come da prassi – anche tutti gli altri contatti stretti del bambino positivo Firenze.

Quarantena dopo l’indagine epidemiologica della Asl

La decisione di mettere in quarantena in tutto 29 persone è stata presa dalla Asl in seguito all’indagine epidemiologica dell’azienda sanitaria. Dopo aver mappato quelli che sono stati i contatti stretti dell’alunno si è ritenuto opportuno procedere in questo modo. Cosa succede a questo punto? Le persone messe in isolamento dovranno passare due settimane a casa e monitorare la comparsa di qualche sintomo. Alla fine delle due settimane, anche se sintomi non ce ne fossero stati, occorrerà fare un tampone con risultato negativo per terminare la prassi. Oltre a quelli a scuola anche gli latri contatti dell’alunno dovranno rimanere in isolamento.

Bambino positivo Firenze: le due classi in quarantena si erano incontrate

Si è resa necessaria la quarantena anche per la seconda classe poiché, secondo quanto ricostruito, i bambini delle due aule si sono incontrati durante la ricreazione il primo giorno di scuola e le autorità sanitarie temono una potenziale trasmissione del virus avvenuta in questa occasione. Il primo giorno di scuola dell’istituto americano era stato una settimana fa, il 3 settembre, e si tratta di una delle prime scuole della città toscana e provincia ad aver ripreso le lezioni.