Una madre a Napoli ha scoperto che il figlio non avrebbe preso parte alla recita di Natale tramite un gruppo di whatsapp delle mamme. Il motivo risiederebbe nel fatti che il figlio di 5 anni essendo diversamente abile non è partecipe come gli altri compagni, eppure alla famiglia era stato comunque richiesto di versare la quota in denaro per l’iniziativa.

Bambino autistico escluso dalla recita di Natale, la madre: «Hanno infranto un sogno»

LEGGI ANCHE> Giorgia Meloni cade nella bufala della recita di Natale annullata in una scuola della provincia di Ancona

«Per me era importante anche solo vedere il suo nome su quella lista e vederlo quel giorno lì, a saltare e divertirsi a modo suo, a vedere quel suo sorriso dolce» ha dichiarato la madre tra le lacrime, parlando di un «sogno infranto da chi lo ha emarginato invece di integrarlo». Il bambino è stato infatti escluso dalla rappresentazione natalizia della scuola privata nel napoletano perché, avrebbe spiegato la maestra con un audio su whatsapp ormai quando la madre aveva già scoperto tutto, non parla, non sta in fila e non partecipa. Il bambino è affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo, sulla quale i medici stanno facendo le opportune indagini.

La madre quindi non ha mai sottovalutato le necessarie attenzioni “in più” di cui ha bisogno il figlio, ma del resto la scuola e le maestre erano già in possesso della diagnosi funzionale, e la famiglia paga un “extra” appositamente, così come aveva versato la propria quota per la partecipazione del figlio alla recita. Il bambino però non è entrato nella legge 104 e quindi non ha la maestra di sostegno, ha evidenziato la dirigente dell’istituto scolastico interpellata dai genitori, spiegando che il piccolo va trattato come «un bambino normale».

(Credits immagine di copertina: Free license Pexels)