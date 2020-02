Mario Balotelli e il ricatto sessuale subìto: «Sono minorenne, dammi 100mila euro o ti denuncio»

Sembrava esser stato tutto organizzato alla perfezione, nei minimi dettagli. L’avvicinamento, il corteggiamento, le rassicurazioni sull’essere maggiorenne e poi il ricatto con tanto di storia già pronta per esser data in stampa a qualche rivista patinata. Il protagonista di questa vicenda è Mario Balotelli che, però, aveva denunciato il tutto ai carabinieri prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico. L’antagonista è una 18enne – all’epoca dei fatti minorenne – che aveva ricattato il calciatore del Brescia (all’epoca dei fatti giocava in Francia nel Nizza) chiedendo 100mila euro per comprare il suo silenzio e non esser denunciato per violenza sessuale.

La vicenda è stata raccontata da Il Giornale di Vicenza e BresciaOggi che hanno dato la notizia della chiusura delle indagini sulla vicenda da parte della Procura vicentina. E i contorni della storia non riguardano solamente quel flirt tra il calciatore e la giovane ragazza, ma anche tutto quello che è avvenuto nel prima e nel dopo. La giovanissima si era approcciata al calciatore assicurando la sua maggiore età. Solo dopo il rapporto ha detto a Mario Balotelli di essere minorenne (all’epoca dei fatti aveva tra i 16 e i 17 anni) chiedendo soldi in cambio del suo silenzio e la non denuncia per violenza.

Il ricatto sessuale subìto da Balotelli

Mario Balotelli, non appena ricevuta quella richiesta, si era messo subito in contatto con i Carabinieri, denunciando il ricatto subito e riportando la sua versione dei fatti agli inquirenti. Il calciatore, infatti, si è rifiutato di pagare la cifra richiesta, rivolgendosi direttamente alle forze dell’ordine per raccontare quel che gli era accaduto. E c’è di più: l’avvocato della giovane, ora 18enne, avrebbe anche contattato una famosa rivista di Gossip nel tentativo di vendere questa notizia e fare cassa.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Mario Balotelli)