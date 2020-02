La ragazza che ha denunciato Balotelli: «Mi fece prendere la pillola»

Gli audio presentati alla procura di Brescia mostrano un quadro estremamente complesso a proposito di quanto accaduto tra una ragazza vicentina – all’epoca dei fatti minorenne – e Mario Balotelli che, sempre all’epoca dei fatti, giocava nel Nizza. La ragazza lo avrebbe denunciato per una presunta violenza sessuale subita. Allo stesso modo, i magistrati indagano anche su un presunto tentativo di estorsione da parte del legale della ragazza nei confronti dei legali del calciatore, con una richiesta di 100mila euro per ottenere il silenzio della giovane e dei suoi familiari.

Balotelli e la versione nella denuncia della ragazza vicentina

Ma dagli audio in procura emergono anche altri dettagli. Si tratta di uno scambio di audio tra quello che effettivamente sembra essere Mario Balotelli e la ragazza. Nella denuncia, la giovane parla dei due rapporti sessuali che i due avrebbero avuto in un locale di Nizza, con Mario Balotelli che avrebbe continuato a insistere sulla natura consensuale della relazione. La ragazza ritiene che si sia trattato di violenza, con lo stesso calciatore che avrebbe riconosciuto di essersi fermato nel momento in cui la ragazza gli aveva detto di sentire dolore.

C’è poi anche un altro aneddoto che emergerebbe dalla denuncia della giovane vicentina. La ragazza avrebbe avuto uno scambio di conversazione con lo stesso calciatore nel corso del quale Balotelli la invitava a recarsi in una farmacia per assumere la pillola del giorno dopo. La ragazza avrebbe inviato anche la prova fotografica dell’assunzione del medicinale, per tranquillizzare Balotelli. Addirittura, la giovane avrebbe spinto una sua amica maggiorenne ad acquistare la pillola, dal momento che lei – in virtù della sua età – non avrebbe potuto farlo.

La storia sta diventando molto delicata e la procura si muove su due fronti: quello della presunta violenza sessuale e quello della presunta estorsione. Le richieste dell’avvocato della ragazza sarebbero andate avanti quando i legali di Balotelli avrebbero offerto 30mila euro in luogo dei 100mila richiesti per mettere tutto a tacere.