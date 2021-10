Ballottaggi, nel Lazio il Viminale già annuncia i nuovi sindaci

Clamoroso errore da parte del Ministero dell’Interno. Sul portale ‘Eligendo’, messo a punto dalla Direzione centrale dei servizi elettorali e usato durante le elezioni per fornire informazioni in tempo reale su affluenze e scrutini, sono già apparsi ‘vincitori’ e percentuali di voto di alcune città del Lazio dove per i ballottaggi si voterà solo il 17 e il 18 ottobre. L’errore è stato subito corretto, ma i colleghi de ‘La Repubblica’ – in particolare Clemente Pistilli – sono stati scaltri e hanno scovato l’errore.

Tra i vincitori annunciati per errore c’è Vincenzo Zaccheo, indicato come sindaco eletto a Latina con 34.861 preferenze al secondo turno (il 51%), contro i 33.494 voti per il primo cittadino uscente Damiano Coletta, nei ballottaggi. A Frascati, invece, è stato annunciato come vincitore l’ex sindaco Roberto Mastrosanti, con il 71,4% delle preferenze, che nello scenario anticipato dal Viminale avrebbe così sconfitto la candidata Francesca Sbardella.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]