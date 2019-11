L’attrice Balkissa Maiga ha denunciato sulla sua pagina Facebook un atto di razzismo di cui è stata vittima. All’entrata di casa sua la donna ha infatti trovato delle banane lasciate in sego di sfregio.

Razzisti alla porta: banane sullo zerbino dell’attrice africana Balkissa Maiga

Sullo zerbino di casa la scritta “welcome”, rovinata dalle banane e dalle bucce lasciate in segno di offesa. Balkissa Maiga, attrice che ha lavorato con Nanni Moretti, Michele Placido e Simona Izzo, è stata vittima di un atto di razzismo. La donna nata a Niamey, in Niger, e che vive a Roma ha immediatamente denunciato l’atto sul suo profilo Facebook. «L’ingresso di casa mia stamattina» scrive nella didascalia con la foto del suo tappetino di ingresso, «Eppure il razzismo non esiste! Ci si sente davvero male dentro!». Sui social network l’attrice ha ricevuto messaggi di sostegno e solidarietà da molti utenti, tra fan, amici e persone che l’hanno conosciuta durante diversi festival cinematografici. Intervistata da Fanpage, Balkissa Maiga ha confessato di avere paura: «Finché si tratta di aggressioni verbali ok, ma chi ti viene sotto casa viola la tua provacy e ti sta lanciando un messaggio netto e chiaro».

(Credits immagine di copertina: Facebook Balkissa Maiga)